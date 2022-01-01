На следующей неделе в Пермском крае обещают потепление до +19 градусов На реках может сформироваться сильный паводок Поделиться Твитнуть

Неделя с 11 по 17 апреля в Пермском крае обещает быть аномально тёплой. Причина - заток тропической воздушной массы из района Черного моря, которой начнётся в понедельник. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

При малооблачной погоде дневная температура 11 апреля может составить +16…+18˚С, в Перми +15˚С. В последующие дни (как минимум до 14 апреля) сохранится сухая, малооблачная погода, а максимальная температура в разных районах Прикамья будет достигать +16…+19˚С.

На фоне аномально теплой погоды ожидается быстрое разрушение снежного покрова и начало развития половодья на реках южной и центральной части края. Высокий пик паводка может сформироваться к концу второй декады апреля на реках бассейнов Сылвы, Иньвы и Обвы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.