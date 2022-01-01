Андрей Стрельцов
Пермская «Парма» уступила в гостях «Локомотиву-Кубань»
Пермская «Парма» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ в Краснодаре уступила местному «Локомотиву-Кубань» 74 :101.
Железнодорожники захватили инициативу в мачте с самого начала. Уже после первой четверти их преимущество достигло двадцати очков.
Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Валерий Лиходей, который набрал 19 очков.
Напомним, что в предыдущем туре подопечные Вячеслава Шушакова также уступили сопернику тридцать очков. Это произошло в Казани в матче против УНИКСа.
«Парма» несмотря на неудачи по-прежнему занимает шестую строчку в турнирной таблице.
Следующую игру «Парма» проведёт на выезде. 13 апреля она встретится с «Астаной» из Нур-Султана.
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