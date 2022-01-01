В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Чусовского округа
Андрею Фоминцеву было 19 лет
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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель пос. Всесвятская Чусовского округа Пермского края Андрей Фиминцев. Ему было 19 лет. Об этом сообщили в окружной администрации.
Πocлe пpoxoждeния cpoчнoй cлyжбы, Андрей ocтaлcя в pядax Вооружённых сил РФ. Службу по контракту он проходил в Белгородской области.
В администрация округа выразили соболезнования poдным и близким военнослужащего.
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