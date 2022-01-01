Суд над бывшим депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым начнётся 21 апреля Заседания пройдут в Ленинском районном суде Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде назначили дату первого заседания по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова. Оно начнётся 21 апреля в 10.00, сообщили в суде.

Алексей Бурнашов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Напомним, 8 июля 2021 года автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

На Алексея Бурнашова было составлено три административных протокола. Дополнительно сотрудники полиции подали рапорт, в котором зафиксировано, что Бурнашов напал на них при исполнении служебных обязанностей. Рапорт был передан в следственный комитет.

Через неделю после инцидента комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал в отношении Алексея Бурнашова и вынесла решение указать народному избраннику на недопустимость его поведения.

В конце августа депутат разместил на своей странице в социальной сети пост с извинениями за инцидент в Перми 8 июля.





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