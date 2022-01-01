Елена Синица В Прикамье 9 апреля начнётся ремонт моста через Вишеру Ремонтные работы завершатся в третьем квартале 2023 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Завтра, 9 апреля, в Пермском крае начнётся ремонт через Вишеру. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Сообщается, что общая протяжённость моста составляет 709 м. В рамках ремонта подрядчик сфрезерует старый слой асфальтобетона, выполнит частичный демонтаж элементов моста. Кроме этого, будут отремонтированы опоры, пролётные строения. Также планируется заменить мостовое полотно и устроить систему водоотвода.





Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года. На время ремонта будет организовано реверсивное движение.

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