Елена Синица Центробанк снизил ключевую ставку до 17% Риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — говорится в сообщении.





Отмечается, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы. Однако последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.





Также в Центробанке поясняют, что решение связано с изменением баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.





Следующее заседание Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдёт 29 апреля.

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