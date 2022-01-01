Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юные пермские танцовщики побеждают на фестивалях и конкурсах В числе лауреатов — как профессионалы, так и любители Поделиться Твитнуть

Фото: театр "Фуэте"

С 24 по 28 марта 2022 года в Екатеринбурге прошёл VI Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает». Это главный в России танцевальный конкурс для детей: здесь к участию приглашаются совсем юные танцовщики, дети и подростки.

Особенность «Щелкунчика» — то, что конкурс подразделяется на категории «Профессионалов» и «Любителей», а также на возрастные группы: младшая — 8 — 11 лет, средняя — 12 — 14 лет и старшая — 15-18 лет. Номинаций в конкурсе тоже три: «А» — соло, «В» — малые формы (дуэт, трио, квартет) и «С» — ансамбль (от пяти до двенадцати исполнителей).





В каждой группе и каждой номинации итогам конкурсных выступлений присуждаются звания лауреатов первой, второй и третьей степени. По итогам конкурсных выступлений жюри может присудить Гран-при — этот приз один, он присуждается за лучшее выступление независимо от категории, группы и номинации. Этот приз может и не присуждаться: не каждый год бывают настолько удачные выступления.





В 2022 году Гран-при конкурса «Щелкунчик приглашает» завоевал ансамбль пермского частного хореографического театра «Фуэте». Кроме того, воспитанники студии при театре привезли ещё шесть призов.





Лидия Сулимова, самая младшая из конкурсантов — ей всего восемь лет — стала лауреатом II степени в номинации «Любители. Соло. Младшая группа». В той же номинации лауреатом III степени стала Анна Хлыбова. В номинации «Любители. Соло. Средняя группа» лауреатом III степени стала Полина Гордеева.





Трио в составе Виктории Сатликовой, Ксении Ахмадыршиной и Анны Кониной завоевало диплом I степени в номинации «Любители. Малые формы. Младшая группа», а в номинации «Любители. Малые формы. Средняя группа» лауреатом I степени стал квартет в составе Ульяны Горевой, Дарьи Васильевой, Анны Кузьминой и Полины Гордеевой.





Среди любительских ансамблей численностью от пяти до двенадцати исполнителей в младшей группе лауреатом первой степени стал ансамбль театра «Фуэте», тот самый, что по итогам конкурса получил ещё и Гран-при.





Не менее успешно выступили и профессионалы из Перми — учащиеся Пермского хореографического училища.





Ева Прокопец стала лауреатом I степени, а Юлия Манджиева и Илья Судаков — лауреатами II степени в номинации «Профи. Соло. Средняя группа». В номинации «Профи. Малая форма. Средняя группа» диплом I степени получил дуэт Киры Борисовой и Софьи Гагариной, а диплом II степени дуэт Софии Мордвиновой и Романа Лобаса.





Кроме того, особые дипломы за выдающуюся подготовку конкурсантов были вручены педагогам обеих школ — частной и государственной. В Пермском хореографическом училище были награждены преподаватели Ольга Коротаева и Евгений Катусов, а в театре «Фуэте» — арт-директор Елена Левина.





Конкурс «Щелкунчик приглашает» проводится в Екатеринбурге с 2010 года в формате биеннале. Заключительный гала-концерт конкурса 2022 года состоялся 28 марта на сцене театра «УралОпераБалет». Пермский театр «Фуэте» выступил в концерте с пятью номерами.





У Пермского хореографического училища ещё одна внушительная победа: студентка третьего курса Вероника Стерхова 30 марта стала лауреатом III премии Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», который проводит Московская академия хореографии при поддержке Министерства культуры РФ.





Здесь уже никаких любителей, всё сугубо профессионально, участвовуют крупнейшие театры и хореографические школы России. Жюри по итогам конкурса распределяет всего семь наград: два диплома I степени, два диплома II степени, два диплома III степени и Гран-при. В 2022 году четыре награды отправились в Московскую академию хореографии, две — в Театр балета Бориса Эйфмана и одна — в Пермь, Веронике Стерховой.

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