Елена Синица
В Пермском крае 245 новых случаев заражения коронавирусом
Умерло за прошедшие сутки девять человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 245 новых случаев COVID-19. Из них 41 — дети в возрасте до 17 лет включительно.
Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 56 пациентов, из которых 15 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровело 286 человек, умерло — девять.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 362 143. За сутки в регионе проведено 5 678 ПЦР-исследование на коронавирус.
По состоянию на утро 8 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошел 1 444 161 человек. При этом 1 380 490 человек завершили курс вакцинации.
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