Елена Синица В «Энергии» могут оборудовать зал для занятий художественной гимнастикой Сейчас в регионе недостаточно развита инфраструктура для занятий этим видом спорта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В строящемся спорткомплексе «Энергия» один из залов могут оборудовать для занятий художественной гимнастикой. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что при большом спросе в крае недостаточно развита инфраструктура для занятий этим видом спорта. В частности, для тренировок и выступлений требуются помещения с достаточной высотой потолков.





Так, один из вариантов размещения подходящего зала — в строящемся спорткомплексе «Энергия».





Напомним, общая площадь будущего СК составит более 16,9 тыс. кв. м. Объект, рассчитанный на посещение 274 человек в смену, будет расположен по ул. Советской, 100, на месте одноимённого стадиона.





В комплексе разместятся универсальные спортзалы, бассейн, снаружи будет организована открытая спортплощадка с беговым кругом 200 м, тренажёрами, теннисным кортом, мини-футбольным полем, тропинками для скандинавской ходьбы.

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