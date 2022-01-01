В выходные в Пермском крае ожидается потепление до +15 градусов Осадки не прогнозируются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Гидрометцентра, в Пермском крае в выходные дни 9 и 10 апреля, ожидается резкое потепление. Об этом сообщает ВЕТТА.

В субботу прогнозируется переменная облачность, дневная температура в регионе достигнет +9...+15 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до 0, но днём воздух снова значительно прогреется: до +11...+14 градусов.

Оба дня осадков не будет.

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