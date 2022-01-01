В Пермском крае суд признал незаконными выплаты депутатам за участие в заседаниях Прокуратура обнаружила нарушения в работе Очёрской окружной думы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Сотрудники прокуратуры обратились в суд и потребовали признать недействующим Положение о назначении и выплатах компенсации депутатам думы Очёрского округа Пермского края. Об этом сообщает «Рифей».

Согласно документу, депутаты, работающие в думе на непостоянной основе, могли получать ежеквартальную компенсацию за участие в заседаниях представительного органа, за работу в группах и со своими избирателями.

Согласно позиции надзорного ведомства, такие выплаты законодательством не предусмотрены, их могут получать только работающие на постоянной основе депутаты. Пермский краевой суд требования прокуратуры поддержал.

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