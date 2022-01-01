Проблемный дом по ул. Революции, 2а в Перми планируют достроить к августу 2022 года В настоящее время готовность объекта составляет 95% Поделиться Твитнуть

ул. Революции, 2а

permkrai.ru

Завершить строительство 26-этажного дома на 188 квартир по ул. Революции, 2а в Перми планируется к августу этого года. Согласно «дорожной карты», на этот месяц намечена сдача последнего этапа работ в инспекцию строительного надзора. Об этом заявил директор ООО «СтройСервис» (застройщик объекта) Михаил Клюйков.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 95%. Сделан фасад, здание полностью обеспечено работающими инженерными коммуникациями, в настоящее время выполняются отделочные работы внутри дома.

Напомним, дом по ул. Революции, 2а должны были ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Однако сроки завершения неоднократно переносились по вине прежнего застройщика. Договоры участия долевого строительства успели заключить 30 человек.

Проблемный дом достраивают с помощью региональных мер поддержки.

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