За сутки коронавирус выявлен у жителей 27 территорий Прикамья
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса подтверждены за сутки в 27 территориях Пермского края.
Больше всего заболевших выявлено в Перми — 124 человека, в Чусовском ГО — 13 местных жителей, в Краснокамском ГО — 12, в Горнозаводском ГО — 11.
По семь инфицированных обнаружено в Бардымском, Оханском и Очёрском округах.
Меньше всего заразившихся (по одному человеку) в Кудымкаре, Березниках, Кунгурском, Частинском и Берёзовском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 361 898 жителей региона.
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