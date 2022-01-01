За сутки коронавирус выявлен у жителей 27 территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса подтверждены за сутки в 27 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших выявлено в Перми — 124 человека, в Чусовском ГО — 13 местных жителей, в Краснокамском ГО — 12, в Горнозаводском ГО — 11.

По семь инфицированных обнаружено в Бардымском, Оханском и Очёрском округах.

Меньше всего заразившихся (по одному человеку) в Кудымкаре, Березниках, Кунгурском, Частинском и Берёзовском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 361 898 жителей региона.

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