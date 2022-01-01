За сутки в Пермском крае подтверждено 240 новых случаев COVID-19 Выздоровели 209 человек, семеро скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 240 местных жителей, из них 35 — дети. Выздоровели 209 человек, семеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 361 898, скончавшихся от ковида — 8685.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 640 пациентов, 54 из них в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает ВЕТТА, до 2,1 тыс. уменьшилось количество изолированных на дому жителей региона.

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