В ходе спецоперации на Украине погиб десантник из Гайнского округа Андрея Яркова похоронили в Ульяновске Поделиться Твитнуть

Андрей Ярков

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец п. Сёйва Гайнского округа Пермского края Андрей Ярков. Как сообщили в Совете ветеранов Гайн, Андрей служил в Ульяновской 31-й бригаде ВДВ по контракту, в Ульяновске 6 апреля он и был похоронен.

Также сообщается, что Андрей Ярков награждён оденом Мужества посмертно.

Власти округа выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Яркова.

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