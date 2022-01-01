В Перми 7 апреля отключили несколько светофоров
Причина — профилактические работы
В четверг, 7 апреля, в Перми временно отключены несколько светофорных объектов.
До 18.00 в связи с профилактическими работами не будут работать светофоры на пересечении улиц Куйбышева и Лодыгина, Куйбышева и Яблочкова, Лянгасова и Черняховского. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на данных участках дорог и при подъезде к данным перекрёсткам значительно снижать скорость.
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