Молодёжный парламент Прикамья получит право законотворческой инициативы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Молодёжный парламент при Законодательном собрании Пермского края предложили наделить правом законотворческой инициативы, об этом было заявлено 7 апреля на совещании, посвящённом вопросам молодёжной политики Прикамья.

Идею поддержал председатель ЗС региона Валерий Сухих. По его словам, такое решение отвечает интересам молодых людей и современному федеральному тренду.

Соответствующие изменения в ближайшее время могут быть внесены в Устав Прикамья.





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