Молодёжный парламент Прикамья получит право законотворческой инициативы
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Молодёжный парламент при Законодательном собрании Пермского края предложили наделить правом законотворческой инициативы, об этом было заявлено 7 апреля на совещании, посвящённом вопросам молодёжной политики Прикамья.
Идею поддержал председатель ЗС региона Валерий Сухих. По его словам, такое решение отвечает интересам молодых людей и современному федеральному тренду.
Соответствующие изменения в ближайшее время могут быть внесены в Устав Прикамья.
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