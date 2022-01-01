Власти Прикамья расширят перечень пострадавших отраслей В него войдут пищевая промышленности и СМИ Поделиться Твитнуть

Краевые власти закончили разработку второго пакета мер поддержки бизнеса в Прикамье. Он был представлен на заседании регионального штаба по поддержанию экономической стабильности при губернаторе региона.

В частности, предлагается расширить перечень пострадавших отраслей и включить в него СМИ, а также производство пищевых продуктов и напитков. Компании, работающие в этих отраслях, смогут в 2022 году платить налог по упрощённой системе по пониженным ставкам.

Вошли в пакет и другие меры помощи.

Губернатор одобрил предложения и поручил профильным ведомствам как можно скорее подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу.

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