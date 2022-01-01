В ходе спецоперации на Украине погиб житель Берёзовского округа Алексею Ромашову было 24 года Поделиться Твитнуть

Алексей Ромашов

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Берёзовского муниципального округа Пермского края Алексей Ромашов. 24-летнего младшего сержанта контрактной службы не стало 24 марта, сообщили в администрации округа, выразив соболезнования родным и близким.

Алексей Ромашов в 2014 году окончил девять классов МБОУ «Берёзовская СОШ № 2», затем обучался в КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум».

Службу по контракту проходил в должности наводчика десантно-штурмового отделения.

Всего на сегодня известно о 23 погибших на Украине военнослужащих из Пермского края.





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