Военнослужащий из Очёрского городского округа Прикамья погиб в ходе спецоперации на Украине Андрею Тютикову было 25 лет Поделиться Твитнуть

Ещё один военнослужащий Пермского края погиб в ходе специальной операции Вооружённых сил России на Украине. Андрей Тютиков 1996 года рождения проживал в Очёрском городском округе.

Информацию о гибели контрактника «Новому компаньону» подтвердили в военном комиссариате Верещагинского, Карагайского, Очёрского и Сивинского районов и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Всего на сегодня известно о 22 погибших на Украине из Пермского края.





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