В МЧС предупредили о сильном ветре и мокром снеге в Пермском крае 7 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Пермском крае в четверг, 7 апреля.

Уже ночью на территории региона начнутся осадки в виде мокрого снега, которые продлятся и днём, причём на севере они будут сильными. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах, а на дорогах будет образовываться гололедица. В течение дня также ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью −5°... 0°С, днём +1°... +6°.

Пермские спасатели рекомендуют жителям региона избегать шатких конструкций, быть осторожным за рулём.

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