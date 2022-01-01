Елена Синица В Прикамье торговые организации оштрафованы на 759 тыс. руб. за реализацию некачественного алкоголя Нарушения выявили на 47 объектах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году Роспотребнадзор проверил 259 краевых объектов по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. На 47 объектах выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате организации оштрафованы на общую сумму 759,1 тыс. руб. С реализации снято 23 партии некачественной алкогольной продукции в объёме 19,8 дкл и две партии спиртосодержащей непищевой продукции объёмом 0,15 л.





При этом за последние пять лет (в сравнении со среднемноголетним уровнем) число отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в 1,9 раза, в том числе со смертельным исходом в 1,8 раза.





За прошлый год в крае зарегистрировано 292 случая отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 186 (63,7%) со смертельным исходом.

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