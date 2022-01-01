Елена Синица В Пермском крае 2,8 тыс. иностранных студентов остались без средств к существованию Из-за санкций перестали проходить платежи через систему Western Union Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 2,8 тыс. иностранных студентов остались без средств к существованию. Из-за санкций перестали проходить платежи через систему Western Union. Об этом сообщает пермское отделение «Красного креста».

После обращения представителей ПГНИУ за помощью начался сбор помощи студентов. При поддержке Пермской торгово-промышленной палаты в офис «Красного креста» поступило полтонны продуктов. В том числе мука, сахар, чай, консервы, растительное масло, макаронные изделия, крупы.





Для студентов, имеющих семьи с маленькими детьми, закупили памперсы, сухие детские смеси, детское пюре, стиральный порошок.





Первые партии продуктовых наборов уже переданы в ПГНИУ. Студенты из других вузов Перми могут получить помощь в офисе Красного креста (ул. Ленина, 15. 1 подъезд, 4 этаж).

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