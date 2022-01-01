За сутки в Пермском крае подтверждено 250 новых случаев COVID-19
На лечении в стационарах Прикамья остаются 55 пациентов в тяжёлом состоянии
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 250 новых местных жителей, а выздоровели 219. Четыре пациента за минувший день скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 361 658, погибших от ковида — 8678.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 654 пациента, 55 из них в тяжёлом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ.
Число изолированных на дому снизилось до 2,2 тыс. человек
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