Елена Синица За март Пермская скорая помощь выехала на 35,3 тыс. вызовов Из них 5,2 тыс. — в экстренной форме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За март бригады Пермской скорой помощи выехали на 35 322 вызова. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермскую станцию скорой помощи.

Поясняется, что 6731 вызов был к детям до 17 лет. В экстренной форме выезжали на 5227 вызовов, в неотложную помощь передали 3206. При этом среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 18,45 минут, а среднее время прибытия на ДТП — 11,82 минуты.





За этот же месяц доставлено на госпитализацию 13 015 человек, из которых с признаками коронавируса (включая сопутствующую пневмонию) — 1912. Кроме этого, количество вызовов к больным ОРВИ превысило COVID-19 и составило 3758.





Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Перми, Пермского муниципального района, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов.

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