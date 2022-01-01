Елена Синица
В центре города на весь день отключат светофоры
Это связано с проведением профилактических работ
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Сегодня, 6 апреля, в центре Перми временно отключат светофоры. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Поясняется, что Камские электросети проводят профилактические работы. В связи с этим до 19:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Екатерининская и Попова.
В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения.
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