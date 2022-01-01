Мария Сыропятова Историческое здание на Красных казармах не признали объектом культурного наследия Здание было построено в 1912 году Поделиться Твитнуть

Здание «Бригадной канцелярии и гауптвахты»

Мария Сыропятова

Зданию «Бригадной канцелярии и гауптвахты» было отказано во включении в реестр объектов культурного наследия Пермского края. Приказ об этом выпустила краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.

«Согласно результатам историко-культурных исследований, здание бригадной канцелярии и гауптвахты было построено в 1912 году по типовому проекту и является наименее архитектурно выразительным среди зданий комплекса Красных казарм, а также выходит за рамки линейности ансамбля», — прокомментировали своё решение в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

При этом отмечается, что здание расположено в защитной зоне объекта культурного наследия — ансамбля «Красные казармы». А это значит, что здесь запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высота, число этажей и площадь объектов).

Напомним, Красные казармы были построены в начале XX века по проекту архитектора В.В. Попатенко для размещения артиллерийской части. Позднее, в годы первой мировой войны, здесь разместился артиллерийский склад. Ансамбль зданий из кирпича «Красные казармы» включает в себя центральный плац и восемь зданий, в том числе штаб бригады, дом начальника бригады, казармы и офицерские дома.

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