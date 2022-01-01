За сутки COVID-19 подтвердился у пациентов 26 территорий Прикамья В Перми ковидом заболели 150 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтверждённые в Прикамье за прошедшие сутки, выявлены у пациентов 26 следующих территорий.

В Перми ковидом заболели 150 человек, в Чернушинском ГО — 22, в Чайковском — 17.

Далее идут Октябрьский ГО — 10 заболевших, в Пермском районе и Кунгурском МО — по 7 новых пациентов.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 361 408 жителей региона.

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