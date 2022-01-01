За сутки в Прикамье от коронавируса скончались девять человек
Состояние 65 пациентов с ковидом оценивается как тяжёлое
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 266 новых случаев COVID-19. Среди заболевших — 104 ребёнка. Выросло число летальных случаев — их девять, выздоровели 343 пациента.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 361 408, с начала пандемии скончались от ковида 8674 человека.
На сегодня в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 649 пациентов, 65 в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда — 24,1%.
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