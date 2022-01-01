Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр снова планирует летнюю лабораторию «Резиденция ТТ» А «Сцена-Молот» скоро представит результаты работы прошлогодней лаборатории Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2021 года Пермский академический Театр-Театр при поддержке Министерства культуры Пермского края провёл первую лабораторию для молодых композиторов и либреттистов «Резиденция ТТ», посвящённую жанру мюзикла и его развитию в России. Итогом лаборатории стало создание девяти эскизов авторских мюзиклов, один из которых скоро получит сценическое воплощение на малой сцене Театра-Театра.

В 2022 году «Резиденция ТТ» пройдёт второй раз.

Сроки проведения лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ»

1-30 апреля — отборочный этап (заочно); для участия необходимо заполнить google-форму и предложить на рассмотрение оргкомитету одну из своих работ: композиторам — музыкальный фрагмент в формате pdf, либреттистам — текстовый фрагмент (ария, акт, диалог и др.) — не более пяти страниц в формате doc;

10-15 мая — объявление участников лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ»;

23 июня — 7 июля — лаборатория мюзикла «Резиденция ТТ» (очно, на базе Пермского академического Театра-Театра).

Олег Лоевский, куратор лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ»:

— Опыт первой лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ» показал, что либреттисты, композиторы, режиссёры — авторы, уже работающие с жанром мюзикла или делающие в данном направлении первые шаги, зачастую скованы существующей «матрицей» и ориентиром на мировые традиции. Тем важнее продолжать движение в сторону самостоятельных путей развития мюзикла в России, формирования собственных форматов, нешаблонных структур и решений.

К участию в «Резиденции ТТ» приглашаются молодые композиторы и либреттисты до 35 лет. В исключительных случаях организаторы оставляют за собой право пригласить на обговариваемых условиях кандидатов, чей возраст превышает 35 лет. Оргкомитет «Резиденции ТТ» берёт на себя расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников, а также предоставляет необходимые музыкальные инструменты. Участие в программе лаборатории бесплатное.

Отборочная комиссия лаборатории «Резиденция ТТ»:

• художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм;

• арт-куратор Олег Лоевский;

• арт-куратор и музыкальный театральный критик Юлия Бедерова;

• заведующая музыкальной частью Пермского академического Театра-Театра Татьяна Виноградова.

Композиторы и либреттисты, прошедшие отборочный тур, приглашаются на лабораторию «Резиденция ТТ» в Пермь. В течение первой лабораторной недели, объединившись в команды «один композитор + один либреттист» (десять команд) и работая во взаимодействии с коучами, участники создадут эскизы музыкальных спектаклей. В этот период также пройдут образовательные мастер-классы, дискуссии, лекции приглашённых коучей (теоретиков и практиков, критиков и исследователей, композиторов и драматургов). Итогом первой недели станет презентация эскизов (синопсис, музыкальные фрагменты и пр.).

Коучи «Резиденции ТТ» и пять приглашённых режиссёров отберут пять эскизов, авторы которых продолжат работу на втором этапе лаборатории. К каждой команде, прошедшей в финал, присоединится режиссёр. После недели совместной работы участники представят пять сценически реализованных эскизов, созданных с привлечением актёров Театра-Театра, артистов балета, музыкантов оркестра, технических служб и др. Из этих пяти команд члены отборочной комиссии 7 июля выберут победителя.

Команда-победитель может получить предложение поставить придуманный в рамках лаборатории спектакль на сцене Пермского академического Театра-Театра.

Все написанные композиторами и либреттистами в рамках лаборатории «Резиденция ТТ» материалы будут собраны в буклет, который будет передан в музыкальные театры страны.

В рамках очного этапа лаборатории «Резиденция ТТ» командам будет предложено несколько жанровых и тематических направлений для авторских изысканий:

• Роуд-муви;

• Рок-опера;

• Стимпанк;

• Французские авторы: Жюль Верн, Александр Дюма, Виктор Гюго;

• Приключенческо-романтическое направление.

Оргкомитет лаборатории предлагает направления, которые интересны театру, но участник свободен взять свою тему, своё направление. Важно: тему необходимо чётко сформулировать и к началу «Резиденции ТТ» иметь конкретное предложение для разработки.

Олег Лоевский:

— Мы находимся на перекрёстке, и выбор дороги остаётся за участниками — мы предлагаем лишь направление, несколько тегов. Вы можете сделать эскизы в жанре рок-оперы или взять сюжет романа Гюго; а если у вас есть своя идея, которую вы долго вынашиваете и хотите, наконец, реализовать, мы будем рады её выслушать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.