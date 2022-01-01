Объявлен аукцион по отбору подрядчика для ремонта краевой психбольницы Максимальная цена контракта — 25,7 млн руб. Поделиться Твитнуть

Краевая психиатрическая больница

yandex.ru

Объявлен аукцион по отбору подрядчика для капитального ремонта здания ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница» (ул. 2-я Корсуньская, 10 в Перми). Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 12 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 25,7 млн руб., сроки проведения работ — с 29 апреля по 28 августа 2022 года.

Лечебное учреждение как заказчик должно получить отремонтированные помещения третьего этажа левого крыла и систему приточно-вытяжной вентиляции корпуса № 1.

Напомним, в прошлом году подрядчика на проведение этих работ так и не нашлось. На аукцион не было подано ни одной заявки. Максимальная цена контракта составляла тогда 23,1 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.