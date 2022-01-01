Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Пермском крае По предварительным данным, ЧП произошло 31 марта Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Пермском крае, об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователям регионального управления СКР он дал указание установить всех причастных к преступлению и тщательно изучить причины противоправного поведения каждого участника.

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео жестокого избиения школьницами своей сверстницы 2009 года рождения в Березниках. По предварительным данным, ЧП произошло 31 марта.

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