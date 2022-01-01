В МЧС предупредили о дождях и сильном ветре в Пермском крае 5 апреля Поделиться Твитнуть

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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают: во вторник, 5 апреля, на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает ВЕТТА.

В течение всего дня возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за чего на дорогах будет образовываться гололёд. Кроме того будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днём составит -2... +3 градуса.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям закрыть окна и убрать с балконов вещи, которые могут выпасть наружу. На улице следует обходить шаткие конструкции.

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