Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами Коронавирусные ограничения на авиаперевозки снимаются 9 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, об этом 4 апреля на встрече с фракцией «Единой России» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ подписан сегодня.

Коронавирусные ограничения на авиаперевозки будут сняты 9 апреля. В списке 52 страны, в том числе Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

Мишустин добавил, что заболеваемость ковидом идёт на спад, поэтому пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

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