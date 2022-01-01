Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами
Коронавирусные ограничения на авиаперевозки снимаются 9 апреля
Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, об этом 4 апреля на встрече с фракцией «Единой России» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ подписан сегодня.
Коронавирусные ограничения на авиаперевозки будут сняты 9 апреля. В списке 52 страны, в том числе Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.
Мишустин добавил, что заболеваемость ковидом идёт на спад, поэтому пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.
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