Начал свою работу Кадровый центр для строительства и ЖКХ На нём уже свыше 13,5 тыс. резюме и почти 15 тыс. вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начал свою работу онлайн-банк вакансий в строительной сфере. Минстрой РФ создал портал и для работодателей и для соискателей, сообщают в краевом профильном министерстве.

Разместить резюме или подобрать персонал можно на цифровой платформе Кадрового центра, где уже размещено почти 15 тыс. вакансий и 13,5 тыс. резюме в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Более 300 отраслевых работодателей направили заявки о регистрации на платформе.



Пройдя по ссылке в разделе «Регистрация» нужно зарегистрировать и активировать личный кабинет. В личном кабинете соискатель создает резюме, после чего работодатели смогут его просматривать. Или наоборот — работодатель может разместить информацию о необходимой вакансии.



На портале можно просматривать вакансии, выбрав специальность, интересующий город или тип работы.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в перспективе на базе платформы планируется создать «маркетплейс образовательных программ» в целях обучения соискателей навыкам, необходимым для различных строительных профессий.

Кадровый центр создан для устранения сложной ситуации, сложившейся на рынке труда, для формирования кадрового резерва в строительной отрасли и сфере ЖКХ, взаимодействуя с органами власти, ведущими заказчиками и образовательными учреждениями, привлекая всех участников строительного процесса, а также будущих строителей, что также позволит повысить престиж строительных профессий.

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