Елена Синица Краевое избирательное законодательство приведут в соответствие с федеральным В частности, будет предусмотрен дистанционный формат голосования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крайизбирком внёс в Заксобрание законопроект о приведении краевого избирательного законодательства в соответствие с федеральными нормами. Об этом говорится в телеграм-канале избирательной комиссии.

В частности, предусматривается дистанционный формат голосования на выборах и референдумах в регионе. Для этого предлагается использовать ГАС «Выборы» или другие сертифицированные государственные информационные системы.





Списки избирателей также предлагается составлять и вести в электронном формате. Будет предусмотрена возможность использования электронной подписи избирателя.





Кроме этого, есть изменения относительно назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Они могут назначаться только в Центризбирком РФ и крайизбирком. Количество назначаемых наблюдателей в участковую избирательную комиссию увеличивается до трёх от каждого субъекта назначения.





Помимо этого, до распространения в СМИ копии агитационных материалов должны направляться в избирательную комиссию. Также предусмотрена обязательная маркировка высказываний «иностранных агентов» в этих материалах.

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