Елена Синица
Краевое избирательное законодательство приведут в соответствие с федеральным
В частности, будет предусмотрен дистанционный формат голосования
Поделиться
Твитнуть
Крайизбирком внёс в Заксобрание законопроект о приведении краевого избирательного законодательства в соответствие с федеральными нормами. Об этом говорится в телеграм-канале избирательной комиссии.
В частности, предусматривается дистанционный формат голосования на выборах и референдумах в регионе. Для этого предлагается использовать ГАС «Выборы» или другие сертифицированные государственные информационные системы.
Списки избирателей также предлагается составлять и вести в электронном формате. Будет предусмотрена возможность использования электронной подписи избирателя.
Кроме этого, есть изменения относительно назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Они могут назначаться только в Центризбирком РФ и крайизбирком. Количество назначаемых наблюдателей в участковую избирательную комиссию увеличивается до трёх от каждого субъекта назначения.
Помимо этого, до распространения в СМИ копии агитационных материалов должны направляться в избирательную комиссию. Также предусмотрена обязательная маркировка высказываний «иностранных агентов» в этих материалах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть