За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 305 новых случаев COVID-19 Выздоровели 636 человек, шестеро скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 305 местных жителей, из них 70 — дети. Выздоровели 636 человек, шестеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 361 142, погибших от новой коронавирусной инфекции — 8665.

На сегодня в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 658 пациентов, в тяжёлом состоянии 66, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 2,6 тыс. жителей края.





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