Мария Сыропятова В Перми могут появиться фермерские рынки Мэрия ищет для них площадки на муниципальных землях Поделиться Твитнуть

Администрация Перми ведёт подбор площадок под инвестиционный проект по созданию в краевом центре новых торговых мест. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в мэрии.

Новые площадки будет предназначены для торговли фермерской продукцией, расположены на муниципальных землях, в местах с постоянным пешеходным трафиком, в транспортной доступности и рядом с другими местами, где уже ведётся торговля.

Источники «Нового компаньона» пояснили, что площадки ищут под размещение нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, фудтраки и пр.). При этом пока не известно, кто будет реализовывать проект — городские власти или частный инвестор.

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