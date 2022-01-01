В Добрянке вандалы повредили памятник воину-интернационалисту Очевидцев просят обратиться в полицию Поделиться Твитнуть

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В Добрянке Пермского края вандалы испортили памятник воину-интернационалисту. Неизвестные сломали ствол автомата, также повреждена рука, в которой было оружие. Как сообщает паблик "Добрянка Life", о преступлении стало известно 2 апреля.

Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.

Памятник был открыт в Добрянке в сентябре 2018 года.

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