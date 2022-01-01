Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла УНИКСу в Казани
Разрыв в счёте составил 30 очков
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«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступила в гостях казанскому УНИКСу со счётом 78:48. Таким образом, подопечные Вячеслава Шестакова не смогли продолжить свою победную серию, проиграв после трёх удачных игр.
Защитник «Пармы» Евгений Воронов стал самым результативным игроком матча. Он набрал в итоге 17 очков.
В таблице регулярного первенства «Парма» сохраняет за собой шестое место.
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