Андрей Стрельцов «Парма» проиграла УНИКСу в Казани Разрыв в счёте составил 30 очков Поделиться Твитнуть

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступила в гостях казанскому УНИКСу со счётом 78:48. Таким образом, подопечные Вячеслава Шестакова не смогли продолжить свою победную серию, проиграв после трёх удачных игр.

Защитник «Пармы» Евгений Воронов стал самым результативным игроком матча. Он набрал в итоге 17 очков.





В таблице регулярного первенства «Парма» сохраняет за собой шестое место.

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