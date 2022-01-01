Андрей Стрельцов
«Звезда» проиграла «Оренбургу-2»
Первый официальный матч команды прошёл без зрителей
Поделиться
Твитнуть
Свой первый официальный матч в 2022 году «Звезда» провела на домашней арене, в «Крытом футбольном манеже ЦСП». В связи с решением собственника объекта, зрителей на матч не допустили.
Подопечные Валерия Петракова не сумели порадовать болельщиков команды в стартовом поединке. «Звезда» в рамках первенства ФНЛ-2 (четвёртая группа) со счётом 1-2 уступила ФК «Оренбург-2». В первом тайме Илья Прохоров вывел хозяев вперёд, 1-0. Гости после перерыва забили два гола и в итоге выиграли матч.
«Звезда» осталась на шестой строчке турнирной таблицы. Следующим соперником пермской футбольной команды в первенстве будет лидер группы ульяновская «Волга».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть