Андрей Стрельцов «Звезда» проиграла «Оренбургу-2» Первый официальный матч команды прошёл без зрителей Поделиться Твитнуть

Свой первый официальный матч в 2022 году «Звезда» провела на домашней арене, в «Крытом футбольном манеже ЦСП». В связи с решением собственника объекта, зрителей на матч не допустили.

Подопечные Валерия Петракова не сумели порадовать болельщиков команды в стартовом поединке. «Звезда» в рамках первенства ФНЛ-2 (четвёртая группа) со счётом 1-2 уступила ФК «Оренбург-2». В первом тайме Илья Прохоров вывел хозяев вперёд, 1-0. Гости после перерыва забили два гола и в итоге выиграли матч.





«Звезда» осталась на шестой строчке турнирной таблицы. Следующим соперником пермской футбольной команды в первенстве будет лидер группы ульяновская «Волга».

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