Елена Синица
В краевые больницы закупят томографы на 327,6 млн рублей
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля
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Краевой центр закупок объявил аукцион на поставку медоборудования в Краснокамскую городскую больницу и Городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга в Перми. Информация об этом содержится на официальном портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, речь идёт о поставке различных видов томографов. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 327,6 млн руб.
При этом техника должна быть выпущена не ранее 2021 года. Срок поставки и установки техники не более 150 дней с даты заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля.
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