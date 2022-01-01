Елена Синица В краевые больницы закупят томографы на 327,6 млн рублей Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой центр закупок объявил аукцион на поставку медоборудования в Краснокамскую городскую больницу и Городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга в Перми. Информация об этом содержится на официальном портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идёт о поставке различных видов томографов. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 327,6 млн руб.





При этом техника должна быть выпущена не ранее 2021 года. Срок поставки и установки техники не более 150 дней с даты заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.