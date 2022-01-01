Андрей Стрельцов «Амкар» крупно уступил в Новосибирске Это поражение осложнило пермскому клубу решение главной задачи сезона Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Сегодня после зимнего перерыва возобновилось первенство в четвёртой группе среди команд дивизиона ФНЛ-2. В своём первом матче «красно-чёрные» уступили в гостях ФК «Новосибирск» 0-4. Подопечные Рустема Хузина пропустили по два гола в каждом тайме.

Это поражение осложнило задачу «Амкара» на сезон - выход более сильную лигу. Впрочем, теоретические шансы решить её у пермских футболистов остаются. До конца турнира осталось провести ещё девять игр. Следующая из них пройдет в Перми. Соперником будет «Торпедо» Миасс.

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