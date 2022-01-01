Елена Синица В Пермском крае 355 новых случаев заражения коронавирусом Умерло за прошедшие сутки три человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 355 новых случаев COVID-19. Из них 71 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах тяжелом состоянии находятся 66 пациентов. Из них 22 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровело 665 человек, умерло три человека.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 360 837. За сутки в регионе проведено 6 052 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 3 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 441 097 человек. При этом 1 377 793 жителя завершили курс вакцинации.

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