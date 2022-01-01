Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло шесть ДТП Также случилось 17 техногенных пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение суток в Пермском крае произошло 17 техногенных пожаров и шесть ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, пожары произошли в жилых домах в Индустриальном и Кировском районах Перми, в Бардымском и Карагайском МО, в Добрянском округе. Также случились пожары в банях Чайковском ГО, в Александровском МО, в Кочевском МО, в Краснокамском ГО.





Кроме этого, в Индустриальном районе Перми и Красновишерском округе пожары были в кирпичных гаражах и в Александровском МО в торговом павильоне. Помимо этого, пожары зафиксированы в неэксплуатируемых зданиях в Лысьвенском ГО, в Нытвенском ГО, в бытовке в Пермском МР. Также загорелся мусор в Орджоникидзевском районе Перми.





Если говорить о ДТП, то в Нытвенском ГО и в Карагайском МО столкнулось два транспортных средства. В Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми произошли наезды на пешеходов. В Добрянке произошло опрокидывание транспортных средств.

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