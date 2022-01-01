Елена Синица В Пермском крае март стал одним из самых холодных за век А в Перми вошёл в тройку самых холодных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае март 2022 стал одним из самых холодных в 21 веке, а в Перми — вошёл в тройку самых холодных. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

При этом среднее отклонение температуры воздуха от климатической нормы в регионе составило -1.5°C. Самое большое отклонение замечено в Осе (-2.8°C), минимальное — в Чайковском (-0.7°C).





Среднее количество осадков на территории края составило 71% от нормы. Больше всего осадков выпало в Ныробе (113%). На остальных станциях отмечался существенный дефицит.





Максимальная температура оказалась близкой к +10°C. В основном максимальные значения отмечались 19 и 24 марта. Минимальная температура в марте была зафиксирована в посёлке Вая (-40°C). Отметку -30°C перешли 11 метеостанций из 25.

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