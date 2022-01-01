Елена Синица Коронавирус выявлен в 37 территориях Пермского края Большинство случаев заражения в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирус выявлен в 37 территориях региона.

Так, в Перми выявлено 150 заболевших, в Бардымском МР — 28, в Чайковском — 16. В Пермском муниципальном районе заразилось 15 человек, в Добрянке — 14. По 13 случаев заражения в Кудымкарском МО, Еловском МР и Чусовском ГО. Ещё 12 инфицированных жителей в Чернушинском ГО, 11 — в Горнозаводском ГО, по 10 — в Куединском и Кишертском МР.





Восемь человек заболело в Октябрьском ГО, семь — в Кунгурском МР, по шесть — в Краснокамском ГО, Оханском ГО, Кизеле и Ординском МО. По пять заражённых жителей в Нытвенском ГО, Большесосновском МР, Чердынском ГО. Четыре человека заболело в Сивинском и Карагайском МР.





Три инфицированных в Суксунском ГО, Березниках, ЗАТО Звёздный, Лысьвенском ГО, Березовском МО. Два прикамца заболело в Осинском ГО, Частинском МР, Губахе, Верещагинском ГО, Гайнском МО, Кочевском МО.





По одному случаю заражения в Очёрском ГО, Юрлинском МО, Александровском МО.





Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 360 482 жителей региона.

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