В Перми открылся сезон электросамокатов Поделиться Твитнуть

На улицах Перми компания «Юрент» начала выставлять электросамокаты. В компании сообщили, что скорость самокатов ограничена до 20-25 км/ч, в зонах с пешеходным трафиком — до 15 км/ч.

Как выяснило издание «Текст», в предстоящем сезоне «Юрент» планирует увеличить число самокатов в Перми в три раза. Другой сервис по прокату электросамокатов — Whoosh — анонсировал увеличение парка вдвое — до двух тыс. самокатов.

Ранее администрация Перми заключила соглашение с компанией по кикшерингу «Whoosh». Оно определяет порядок использования электросамокатов на территории города.





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