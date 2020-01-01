Электросамокатам запретят движение по эспланаде и набережной Перми Мэрия заключила первый договор с компанией по кикшерингу Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми заключила первое соглашение с компанией по кикшерингу «ВУШ». Оно определяет порядок использования электросамокатов на территории города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соглашение типовое, в дальнейшем такой документ будет подписываться и с другими компаниями, предоставляющими услуги кикшеринга.

Соглашением определены зоны, где электросамокатам будет разрешается двигаться со скоростью не более 15 км/ч. Это такие места, где высока интенсивность пешеходного движения: Театральный сквер, бульвар им. Советской Армии, сквер им. Татищева, парк «Счастье есть».

В особую зону выделены территории, где максимальная скорость движения составит 20 км/ч. Это часть центрально-планировочного района и Черняевский лес.

Также обозначены территории, где движение на электросамокатах допускаться не будет. Это городская эспланада, набережная Камы, парк им. Горького и экстрим-парк

Парковки для электросамокатов будут размещаться только в местах, определённых администрацией города.

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