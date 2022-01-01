В Перми нашли перевозчиков на 22 автобусных маршрута До конца июня их будут обслуживать прежние подрядчики Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

Объявлены итоги аукционов на обслуживание 22 автобусных маршрутов в Перми. Информация опубликована на портале госзакупок.

Короткие контракты заключат с прежними перевозчиками на срок с 11 апреля по 30 июня 2022 года.

ООО «Дизель» продолжит обслуживать маршруты № 5, 7, 9, 12, 16, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 54, 68, ООО «АААвто — № 13, 65; ООО «Сити-бас» — № 30, 40, 47, 56; ИП Виктор Иванов — № 62, 63; ООО «Пермьавтолайн» — № 8.

Напомним, аукционы на данные маршруты пришлось объявлять дважды. Первые не состоялись из-за отсутствия заявок. Дело в том, что муниципальные контракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, из-за чего предлагаемые суммы существенно ниже обоснованных цен.

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